Expo Verleden Verbeeldt in Huize Proventier 12 juni 2018

In woonzorgcentrum Proventier ging een laatstejaarsstudent ergotherapie aan de slag met de digitale erfgoedbank 'WESTHOEK verbeeldt' om te komen tot de levensverhalen van enkele bewoners. Voormalige cafébazen, hoppeplukkers, een rijkswachter en 'blauwers' (smokkelaars) vertelden over hun ervaringen. De expo is nog tot en met zondag 24 juni, van 14 tot 17 uur, elke dag te bezichtigen in Huize Proventier, Doornstraat 4 in Poperinge. Meer info: www.co7.be.





(LBR)