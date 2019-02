Expo ‘Het wielerleven in het Hoppeland’ in Sint-Bavokerk LBR

13 februari 2019

17u54 0 Poperinge De Sportabedevaart gaat op zaterdag 16 februari voor het eerst door in Watou met een sportmis en zegening. Tot 3 maart kan je de expo ‘Het wielerleven in het Hoppeland’ in de Sint-Bavokerk bezoeken.

Voor het eerst in 77 jaar gaat de Sportabedevaart door in Watou, de thuisbasis van Sportaproost E.H. Ludo Lepee. De 77e editie gaat op zaterdag 16 februari van start met een sportmis in de Sint-Bavokerk in Watou. De mis start om 10 uur en wordt opgedragen door Pierre Breyne, vicaris-generaal van het Bisdom Brugge. Om 11 uur worden alle sportievelingen en hun materiaal gezegend op het Watouplein. Iedereen die in clubverband of individueel aan sport doet is welkom in Watou.

In de Sint-Bavokerk wordt ook een stukje wielergeschiedenis van Poperinge en daarrond tentoongesteld. Van 16 februari tot 3 maart kun je in de Sint-Bavokerk in Watou terecht voor de expo ‘Het wielerleven in het Hoppeland’. Een initiatief van Poperinge verbeeldt, i.s.m. Stadsarchief Poperinge en de wielerclubs van Haringe, Reningelst en Poperinge. De expo is elke dag open en volledig gratis.