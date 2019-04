Expo “Armoured wings - Gewapende vleugels" vanaf 19 april in stadhuis LBR

11 april 2019

16u15 0 Poperinge Van 19 april tot 1 mei kan je de expo “Armoured wings - Gewapende vleugels” bezoeken in de Gotische zaal van het Poperingse stadhuis. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de 1ste Poolse pantserdivisie van generaal Maczek.

In de Gotische zaal van het stadhuis, Grote Markt 1, opent op 19 april de nieuwe expo ‘Armoured Wings-Gepantserde vleugels’. Het is een reizende tentoonstelling over de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de 1ste Poolse pantserdivisie van generaal Maczek. Op 6 september 1944 steken deze troepen vanuit Frankrijk de landsgrens over om België te bevrijden. Poperinge is de eerste stad die de Poolse bevrijders mag verwelkomen. Daarna rukken de tanks verder op richting Antwerpen. Eind september staan ze al aan de grens met Nederland. De tentoonstelling volgt het bevrijdingsparcours en houdt eerst halt in Poperinge. “Het is een reizende tentoonstelling die in Polen gestart is. De opbouw van de expo wordt aan onze locatie, de Gotische zaal van het stadhuis, aangepast. Het is een algemene tentoonstelling, waar Poperinge uiteraard in voorkomt”, aldus archivaris Poperinge-Vleteren Tijs Goethals. De stad ging een tijdje geleden op zoek naar themagerelateerde objecten om de expo tastbaarder te maken en dichter bij de lokale bevolking brengen.

De expo is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13 uur tot 18 uur. Gratis toegang.