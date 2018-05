Exhibitionist shockeert passanten 18 mei 2018

Een 22-jarige man uit Roesbrugge moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor openbare zedenschennis. De twintiger trok de aandacht van passanten aan zijn woning en stelde daarbij seksuele handelingen. De bal ging aan het rollen na een klacht van een buurman. Er kwamen echter ook andere gevallen aan het licht, maar die slachtoffers dienden geen klacht in. Eén vrouw stelde zich op de rechtbank wel burgerlijke partij. Toen zij aan de garage van de beklaagde passeerde, riep hij haar aandacht terwijl hij zichzelf stond te bevredigen. Hij stopte daarmee toen het slachtoffer zich boos maakte. Ondertussen zouden de problemen in de buurt zijn opgelost en zouden er zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan. De twintiger zegt zich aan voorwaarden te willen houden. "U moet toch toegeven dat u een serieus probleem hebt", aldus de rechter. Vonnis op 21 juni. (CMW)