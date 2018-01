Eva Leroy wint hoofdprijs eindejaarsactie 30 januari 2018

Van 1 tot 31 december 2017 liep in Poperinge de jaarlijkse eindejaarsactie. Bij de meer dan 90 deelnemende handelszaken werden in totaal 35.000 spaarkaarten verdeeld. Drie kindjes trokken uit alle ingediende spaarkaarten 45 winnaars. De hoofdprijs werd gewonnen door Eva Leroy uit Poperinge. Zij mag met 12 vrienden een week lang verblijven in de vakantiewoning 'Mas des Flandriens' in Frankrijk. De vakantiewoning is eigendom van Poperingenaar Gilbert Orbie. Onder de andere 44 winnaars werden verschillende pakketten van waardebonnen verloot, 1 met een waarde van 1.000 euro, 4 van 500 euro, 2 van 250 euro, 17 van 150 euro en 20 van 100 euro.











(LBR)