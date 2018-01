Ertebrekers in CC De Ghybe 02u40 0

De groep 'Ertebrekers' staat op vrijdag 19 januari op het podium van CC Ghybe in Poperinge. Het is een groep uit Gent en drukt zich uit in het West-Vlaams. De drie stichters zijn Flip Kowlier, Jeffrey Jefferson en Peter Lesage. De Ertebrekers kun je kennen van het nummer 'Eva Mendes'. De groep speelt op 19 januari een staand optreden van 20.15 uur en 23.00 uur in CC Ghybe in Poperinge. Tickets kosten 16 euro en kunnen gekocht worden via webshoppoperinge.recreatex.be. (LBR)