29 januari 2019

Bij aanvang van de gemeenteraad werd een minuut stilte gevraagd naar aanleiding van het overlijden van voormalig schepen Paul D’Hondt (76). Hij overleed op 25 januari in het Jan Ypermanziekenhuis. Vorig jaar in oktober stond Paul nog op de lijst van N-VA. Hij zetelde in het verleden in de gemeenteraad van Poperinge en hij was er ook schepen. De afscheidsviering zal op zaterdag 2 februari 2019 om 10.30 uur plaatsvinden in de Sint-Bavokerk in Watou.