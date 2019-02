Ereschepen Gabriël Dewancker is overleden LBR

20 februari 2019

17u44 0 Poperinge De Poperingse liberale ereschepen Gabriël Dewancker is op 16 februari overleden in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Hij zou in maart 92 jaar worden.

Gabriël Dewacker werd in Poperinge geboren op 19 maart 1927. Zijn echtgenote was Yvonne Sohier en zij overleed vorige maand op 8 januari. Samen hadden ze drie kinderen: Jean-Marie, Ivan (+) en Brigitte. In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper overleed Gabriël op 16 februari 2019.

De Poperingenaar had een omvangrijke carrière. Hij was eredirecteur van de RMS Poperinge en Rijksavondleergangen Poperinge. Daarnaast was hij een regentaat Fysica, Scheikunde, Biologie en Handelswetenschappen. Hij was onder andere leraar van Dirk Frimout. Hij was Ereluitenant Kolonel (R) en ridder in de Kroonorde en in de Leopoldsorde. Daarnaast was hij officier in de Kroonorde en in de Leopoldsorde. Ook was hij commandeur in de Leopold-II-orde.

Van 1977 tot 1983 was hij gemeenteraadslid in Poperinge voor de toenmalige PVV. Daarna werd hij, voor een periode van elf jaar, schepen van Financiën. “Gaby was een volbloed liberaal. Zijn glorieperiode op politiek vlak was de bestuursperiode van 1982-1988. Dat was de coalitie tussen PVV, SP en VU. Het anti-CVP kartel. Tijdens die periode is er veel veranderd in Poperinge”, vertelt partijgenoot Johan Lefever (Open VLD).

Gabriël fungeerde ook als provincieraadslid West-Vlaanderen. Hij was ereschepen van de Stad Poperinge. Tot 1 januari van dit jaar was hij penningmeester van Open VLD Poperinge. Bij de partij was hij gekend als een liberaal monument. Hij was een sterk voorbeeld voor de partijleden. Zelden of nooit heeft hij een bestuursvergadering gemist.

Liberale gedachte

“Samen met wijlen burgemeester Marc Mahieu en schepen madame Arlette vormde Gaby in de jaren ’80 een hecht en sterk trio. Zij bouwden de liberale gedachte in Poperinge verder uit, en blijven tot op vandaag ons grote voorbeeld. We zijn fier om deel uit te maken van een politieke familie waarvan Gaby één van de wortels is: open-minded, moedig, betrouwbaar en rechtvaardig”, zegt Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). “Gaby werd niet alleen als politicus erg gewaardeerd, maar ook als mens. Hij was een geëngageerde, warme, lieve en rustige man, die altijd ‘preus’ voor de dag kwam. Hij was altijd bij de pinken en bezat enorm veel levenswijsheid, die hij graag – vaak met een kwinkslag - deelde.”

Sinds 2010, toen was hij 83 jaar, was hij penningmeester. “Het houdt mijn geest scherp,” zo zei hij altijd. De partijleden zagen hem voor de laatste keer op de bestuursvergadering van 24 januari 2019. Hij was toen kort aanwezig om de fakkel van penningmeester door te geven. De partij gaf Gabriël de eerste blauwe hoppebel. In 2014 werd dat in het leven geroepen om mensen uit de partij te bedanken en wordt gegeven aan mensen waar de leden naar opkijken. “Gaby is altijd loyaal en trouw geweest aan de partij”, besluit Johan.

De plechtige rouwdienst zal plaatshebben in de Sint-Bertinuskerk te Poperinge, Grote Markt, op zaterdag 23 februari 2019 om 10.30 uur.