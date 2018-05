Erebevelhebber brandweer Poperinge overleden 12 mei 2018

Gilbert Vandromme, erebevelhebber van de brandweer van Poperinge, is overleden.





De man zou in augustus 76 jaar zijn geworden. Gilbert was zeer actief in de brandweerwereld.





Zo was hij nationaal voorzitter van de Erebrandweerofficieren, voorzitter van de Erebrandweer Groot-Poperinge, erekapitein-bevelhebber Brandweer Groot-Poperinge, erebeheerder Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp van de brandweermannen van België, ereondervoorzitter brandweer West-Vlaanderen en erejurylid Internationale Brandweerwedstrijden. De zeventiger was gehuwd met Nicolas Caron en vader van Dimitri en Anne-Mie Vandromme.





Dimitri trad in de voetsporen van zijn vader en is momenteel regiodirecteur bij de brandweerzone Westhoek. De rouwdienst voor Gilbert zal plaatsvinden in de Sint-Janskerk in Poperinge op zaterdag 19 mei om 10 uur. Zijn urne zal worden bijgezet in het urneveld op het kerkhof 'Ter Ruste' (CMW)