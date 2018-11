En hop, nóg een hoppeveld HOPBOERDERIJ 'T HOPPECRUYT BREIDT VERDER UIT LAURIE BAILLIU

07 november 2018

02u26 2 Poperinge In hopboerderij 't Hoppecruyt in Proven wordt hard gewerkt aan een nieuw hoppeveld van 90 are. "Het veld komt er op vraag van een brouwerij. We werken hard aan onze toekomst", zegt Benedikte Coutigny tevreden.

Bij hopboerderij 't Hoppecruyt krijgt het nieuwe hoppeveld stilaan vorm. "In augustus hebben we het nieuwe veld met bamboe uitgetekend. Daarna hebben we de palen en steunpalen geplaatst. Deze week willen we graag de constructie afwerken. In het voorjaar van 2019 wordt de hoppe op het nieuwe veld geplant en in september 2019 is de eerste levering voorzien", zegt Benedikte Coutigny. "Het is nu een rustige periode en droger dan normaal, dus perfect om een hoppeveld uit de grond te stampen. Enkele herstellingen aan onze bestaande velden staan ook op de agenda."





Bij 't Hoppecruyt wordt er hard gewerkt aan de toekomst. "Het nieuwe veld is er gekomen op vraag van een brouwerij. De nieuwe aanplanting is voorbehouden voor die brouwerij, want er werd een contract van een vijftal jaar afgesloten. Onze teelt is trouwens volledig afgestemd op de vraag van Belgische brouwerijen. In totaal telen wij veertien verschillende soorten hop. Op het nieuwe hoppeveld komt de variant Tettnanger", zegt Benedikte. "We starten ook altijd met virusvrij, vrouwelijk en gecertificeerd materiaal. De moederplant hebben we en daaruit kunnen we plantjes halen om verder te planten."





Kleiner is beter

In totaal heeft 't Hoppecruyt 10 hectare hop verspreid over zeven velden. "Het nieuwe veld is 90 are en dat is niet heel groot. Al onze velden zijn relatief klein. In België is er veel wind, maar door je velden klein te houden, zijn ze er beter tegen bestand. Onze hoppevelden staan ook in de buurt van onze hoeve. Er is nog plaats voor een nieuw veld als dat nodig zou zijn. We zien de toekomst alleszins rooskleurig in", lacht Benedikte.





Samen met haar man Wout Desmyter is Benedikte al meer dan twintig jaar actief als hopboer(in). Ze zijn de vierde generatie hoptelers op hun hoeve, die al bestaat sinds 1893. "En onze opvolging is al verzekerd. Onze 20-jarige zoon Roel is in ons bedrijf gestapt. Hij doet het enorm graag en voor ons is het fijn om te weten dat ons harde werk niet verloren zal gaan."





Wout en Benedikte moesten deze zomer wel afrekenen met de droogte, waardoor er minder hop kon worden geteeld. "Maar onze afnemers waren heel begripvol en zijn zelfs naar hier gekomen om een kijkje te nemen." De hop van 't Hoppecruyt kan je trouwens proeven in heel wat lokale streekbiertjes. Let vooral eens op het etiket met logo 'Belgische hop'. "Als je een Poperings Hommelbier, een Brugse Zot of een Ename drinkt, dan drink je onze hop", vertelt Benedikte.