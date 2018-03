Emoticons, superheldenkostuums en ...pyjama's op kindercarnavalsstoet LAURIE BAILLIU

09 maart 2018

16u41 19

De allerkleinsten trapten ook dit jaar weer het carnavalsweekend op gang met de traditionele kinderstoet. Om en bij de 2.000 kinderen trokken verkleed als clowns, prinsessen, indianen, emoticons, M&M's, muizen, dokters en verplegers door de Poperingse straten. Naar jaarlijkse gewoonte werd er rijkelijk gestrooid met confetti. Mama's, papa's en grootouders keken goedkeurend toe langs de kant van het parcours. "Het was opnieuw een fantastische kinderstoet. Ondanks het mindere weer stonden heel wat mensen langs het parcours om de kinderen te zien schitteren in hun kostuums. Het was een kleurrijke en enthousiaste bende. Bedankt aan alle deelnemende scholen om dat mogelijk te maken", zegt Lieven Ryckbosch van de Orde van de Hommelknop.