Elsa uit Frozen brengt een bezoek aan kerstmarkt 02u31 0 Michael Depestele Deze jonge bezoekers van de kerstmarkt mochten met Elsa uit Frozen op de foto. Poperinge De kerstmarkt in Poperinge kreeg afgelopen zaterdag bezoek van Elsa uit de film Frozen.

Heel wat kinderen verzamelden in de buurt van de carrousel en zweefmolen om een glimp van de Disney prinses op te vangen. Tijdens de namiddag konden de kinderen met haar op de foto en werd het bekende nummer 'Let it go' uit de film Frozen gezongen. Wanneer het nummer door de boxen begon te spelen, verzamelden de enthousiaste kinderen rond Elsa om samen te zingen. Mama's en papa's keken vanop afstand, maar ook zij zongen het nummer enthousiast mee. Daarnaast toverde de grime de kinderen om tot een echte prinses of zelfs tot Olaf. Ballonino was ook aanwezig om ballonfiguren te maken. Zowel bij Elsa, de grime en Ballonino stonden kinderen samen met mama en papa aan te schuiven. Om de Kids Club namiddag compleet te maken konden de kinderen genieten van een gratis ritje met een koets. (LBR)