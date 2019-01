Elektriciteitswerken in de Ieperstraat, Kreatos opent later de deuren LBR

11 januari 2019

17u31 0 Poperinge Op 16 januari wordt er gewerkt aan het elektriciteitsnet in de Ieperstraat in Poperinge. Door de werken is kapsalon Kreatos genoodzaakt om pas in de namiddag klanten te ontvangen.

In de Ieperstraat in Poperinge worden volgende week werken uitgevoerd aan het elektriciteitsnet. De stroom wordt op woensdag 16 januari onderbroken tussen 8 uur en 12 uur. Kapsalon Kreatos is gevestigd in Ieperstraat 64 en zij brachten hun klanten al op de hoogte dat de openingsuren woensdag afwijkend zullen zijn. “Door werken aan de elektriciteit zitten we zonder elektriciteit tot 12 uur. Daarom openen we pas om 13 uur onze deuren. Er werd ons gezegd dat de werken zeker 4 uur zullen duren, dus om 13 uur zou het zeker achter de rug moeten zijn”, klinkt het bij Kreatos Poperinge. “Het is niet leuk om de deuren te moeten sluiten, maar we hebben niet echt een andere keuze. Al een geluk dat we niet op afspraak werken, anders hadden we klanten moeten afbellen. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag werken we volgens onze normale openingsuren.”