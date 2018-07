Eerste zege voor Luca Van Boven 26 juli 2018

02u35 0 Poperinge Solo behaalde tweedejaars Luca Van Boven van Meubelen Gaverzicht-Glascentra CT gisteren in Reningelst zijn eerste zege in de Trofee van Vlaanderen, tellend voor de Beker van België. Eerstejaars Milan Fretin eindigde tweede. Thomas Naudts legde beslag op de derde plaats. Provinciaal kampioen eerstejaars Calvin Verbeeck (Lauwe) eindigde vierde en was de eerste renner uit onze provincie.

Wielrennen

Trofee van Vlaanderen voor junioren

Veel animo was er in deze interclub (22 ploegen, 123 renners) alvast niet. Er was ook bijzonder weinig volk. Na vier van de elf ronden reed een omvangrijke groep van achttien man voorop. Waaronder uit onze provincie Mathias Declercq (Veurne), Justin Houtekier (Aalbeke) en Ruben Lefevre (Beernem). Ze namen veertig seconden. Het peloton volgde op anderhalve minuut. Lennert Cappan gaf ondertussen op. Twee ronden van het einde was er in het peloton een totale verbrokkeling. Kasper Saver en Verbeeck volgden met enkele renners op zo'n 45 seconden. Vooraan moesten drie renners lossen en sloot nog acht man aan.





Luca Van Boven viel in de voorlaatste ronde aan en hield er een stevig tempo op na. Hij nam direct een halve minuut. Zijn voorsprong werd nog groter. Saver en Verbeeck sloten ondertussen bij de achtervolgers aan en dat was in de hitte alvast een flink nummer.





Van Boven won met zo'n honderd meter voorsprong. In de spurt voor de tweede plaats viel Calvin Verbeeck net naast het podium. "Ik had niet verwacht dat we de kloof nog dicht zouden rijden", klinkt het bij de renner van Van Moer Logistics CT. "In de achtervolging zijn we blijven rijden. Op een bepaald moment was het verschil anderhalve minuut. Net voor de laatste bocht schoof ik weg, maar kon dat gelukkig nog corrigeren. Het was lastig. Niet alleen door de hitte en het parkoers, ook door de wind. Komend weekend start ik in de Johan Museeuw Classic in Gistel."





Sterke prestatie ook van eerstejaars Ruben Lefevre. Hij werd vijfde. Mathias Declercq legde beslag op de achtste plaats. Favoriet Jarne Van Grieken werd zesde en blijft leider in het individueel klassement van de Beker van België. (DBEW)