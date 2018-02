Eerste schrijfresident in Huis van de Dichter 27 februari 2018

02u36 0 Poperinge De eerste schrijfresident Carmien Michels heeft haar intrede gemaakt in de schrijfresidentie in Watou. In het Festivalhuis in Watou werden zondag de sleutels van het 'Huis van de Dichter' overgedragen aan ambassadeur Michaël Vandebril en Carmien Michels.

Het 'Huis van de Dichter' was tot begin 2009 de woning van dichter Gwij Mandelinck. Sinds enkele jaren is het huis een vakantiewoning. De nieuwe eigenaar wilde schrijvers opnieuw betrekken in de woning. Zestien werkweken lang per jaar wordt de vakantiewoning van Peter De Roo opengesteld voor auteurs. Door gezondheidsredenen kon Gwij niet aanwezig en zijn vrouw Agnes bleef aan zijn zijde.





"Watou ligt nu negen jaar achter ons. We stonden open voor alle kunstenaars die de wereld in ons huis binnensmokkelden", klonk het in een brief van Gwij en Agnes die werd voorgelezen door Peter De Roo. "Achtentwintig jaar lang kregen Agnes en ik meer dan 1200 beeldende kunstenaars en dichters over de vloer. Dat zijn straks meer zielen dat het dorp Watou telt. Dit huis wordt nu het 'Huis van de dichter'. We dragen dit initiatief een warm hart toe en zijn vereerd en dankbaar dat onze jarenlange inzet en passie humus blijven voor nieuwe inspiratie in dit huis, voor nieuwe creaties en schrifturen. We toasten vanop afstand mee op het overhandigen van de sleutel die toegang geeft tot vele nieuwe schrijfhoofdstukken." (LBR)