Eerste namen Marktrock Poperinge zijn bekend 03 mei 2018

De eerste namen voor Marktrock Poperinge zijn bekend. Op 25 augustus staan Blunt en Billboard op de Grote Markt van Poperinge. Blunt is een Belgische folkrockband. De band ontstond in 2001 en ze stonden onder meer op het Folkfestival Dranouter, het Skägen Festival in Denemarken en Mediaval Festival Selb in Duitsland, maar ze hebben ook clubtours en concerten in Ierland, Frankrijk en Nederland op hun palmares.





De opener voor zaterdag 25 augustus is Billboard. Het is een jonge Poperingse band en bestaat uit Warre Delaplace (zang, gitaar, keys), Seppe Vanden Broeck (gitaar/ bas) en de tweelingbroers Dille (gitaar) en Seppe Ach (drums).





De sound van Billboard kan omschreven worden als "riff-based rock met een snuifje new wave".





De band was reeds support voor Daan en Equal Idiots en ze mochten al op een veelvoud aan festivals spelen. (LBR)