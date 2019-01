Eerste lichtjeswandeling feestcomité Haringe nu al uitverkocht LBR

18 januari 2019

07u27 0 Poperinge Het feestcomité Haringe organiseert op zaterdag 2 februari een eerste lichtjeswandeling en die is nu al uitverkocht. “Volgend jaar zullen we meer inschrijvingen toelaten”, reageert Annouschka Spruytte van feestcomité Haringe.

“We zochten een leuke activiteit tussen onze jaarlijkse rommelmarkt en de kermis. Een lichtjeswandeling is voor jong en oud en brengt de mensen van Haringe samen met een drankje en een hapje. Uiteraard zijn niet-Haringenaars ook welkom”, zegt Annouschka Spruytte van feestcomité Haringe. “De lichtjeswandeling is een gezellige tocht die wordt aangegeven via theelichtjes, fakkels en kerstlichtjes. Er is een tussenstop met picon onderweg en achteraf krijgt iedereen een kom soep en twee croque monsieurs. Donderdagochtend was de wandeling al uitverkocht. We hadden vijfenzeventig tot honderd deelnemers verwacht, maar het zijn er uiteindelijk tweehonderd geworden. Dat hadden we toch niet verwacht, maar we zijn uiteraard blij. Onze locatie is eerder beperkt is en we willen zeker zijn dat alles vlot en veilig verloopt. Volgend jaar zullen we ons voorzien op een groter aantal inschrijvingen.”