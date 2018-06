Eerste keer kunstwerk beschadigd 38STE FESTIVAL BEGINT DIT WEEKEND MET KLEINE DOMPER LAURIE BAILLIU

29 juni 2018

03u08 0 Poperinge Het 38ste Kunstenfestival Watou dompelt bezoekers vanaf zaterdag een hele zomer onder in het thema 'Verlangen en troost'. Het evenement begint wel met een valse noot: voor het eerst hebben vandalen graffiti aangebracht op een kunstwerk.

Het grensdorp is opnieuw klaar voor twee maanden kunst en poëzië, want van 30 juni tot en met 2 september kan je er terecht voor de 38ste editie van Kunstenfestival Watou. Meer dan 100 kunstenaars tonen op 10 locaties hun werken. "De kunstenaars hebben het dit jaar over het verlangen en de troost. De voorbije tien jaar hebben we altijd gewerkt rond de 'condition humaine', zaken die mens met elkaar gemeen hebben over de hele wereld. Het nieuwe thema sluit er perfect bij aan", zegt Jan Moeyaert, intendant van vzw Kunst, de organisator van het Kunstenfestival Watou. "Auteur Bernard Dewulf schreef ter inspiratie het essay 'Van koffie tot genade: over ons verlangen naar troost'." Als campagnebeeld werd gekozen voor een detail uit een nieuwe installatie van kunstenares Katrin Dekoninck, aan Bernard Dewulf werd gevraagd om een passend gedicht te maken.





Zeker tot 2019

Toch begint het Kunstenfestival met een valse noot: voor het eerst kreeg het te maken met vandalisme aan een van de kunstwerken. "Er werd graffiti aangebracht op het werk Verboden Vrucht van de Belgische kunstenaar David De Pooter", zegt Jan Moeyaert. "We hebben een klacht ingediend tegen onbekenden. Samen met de kunstenaar hebben we wel besloten om het werk te laten staan. Volledig het vandalisme in de kiem smoren, is bij ons onbegonnen werk omwille van de open locaties."





Dat het Kunstenfestival überhaupt nog plaatsvindt, is op zich al positief nieuws. Twee jaar geleden jaar leek het einde in zicht, maar de toekomst is tot 2019 verzekerd dankzij de financiële steun van de stad Poperinge en de provincie. Vorig jaar mocht het festival meer dan 20.000 bezoekers verwelkomen. "We merken dat meer en meer mensen de weg vinden naar het Kunstenfestival. Er valt heel veel te beleven in Watou. Bezoekers zullen er deugd van hebben om naar het festival af te zakken."





Ook in Poperinge

Dit jaar maakt Kunstenfestival Watou ook een uitstap naar het centrum van Poperinge. "De stad presenteert er in samenwerking met het Kunstenfestival de tentoonstelling 'Heelkracht'. Verspreid over enkele locaties in het stadscentrum vertelt deze meervoudige expo het verhaal over de Belgische verpleegsters tijdens de Eerste Wereldoorlog", aldus Jan Moeyaert. Meer informatie over het programma vind je op www.kunstenfestivalwatou.be.