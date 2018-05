Eerste Great Peace Run & Walk onder brandende zon 07 mei 2018

02u31 0 Poperinge Vierduizend lopers en wandelaars hebben gisteren deelgenomen aan de eerste editie van Great Peace Run & Walk in Ieper. De brandende zon maakte het extra uitdagend.

"1.700 wandelaars en 2.300 lopers liepen de 10 of de 21 kilometer. We vonden dat deze mooie streek het verdiende om ook een gelijkaardig evenement te hebben met internationale uitstraling. Aan de Great Peace Run & Walk namen heel wat buitenlanders deel, waaronder Britten, Canadezen, Fransen, Duitsers,... Ze konden de streek op een andere manier ontdekken", zegt Greg Broekmans van organisator Golazo. "Door het warme weer konden mensen op de Grote Markt flessen vullen met water en er was ook zonnecrème voorzien. Voor de 10 kilometer waren er twee bevoorradingsposten en voor de 21 kilometer vier. We hebben ook zesduizend extra flesjes water voorzien. Het was een geslaagde eerste editie zonder afvoeringen. Een tweede editie komt er zo goed als zeker."





Paul Davis (48) en Lindsey Davis (46) uit Rushden, Northamptonshire (UK) haalden de finish. "We wilden meedoen doen om de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog te eren en dit is bovendien een prachtige streek. Lindsey rende voor het eerst tien kilometer en ik deed de 21 kilometer. Het was heel warm en we zijn dan ook blij dat we het gehaald hebben." (LBR)