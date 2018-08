Eerst radio uitgevallen, dan hele bestelwagen in de fik 24 augustus 2018

Langs de Pezelstraat, in de buurt van de watertoren in Poperinge, is gisterenavond rond 17u een bestelwagen uitgebrand. Plots merkte de chauffeur op dat de radio uitviel en zijn voertuig dienst weigerde. De man kon zijn bestelwagen nog langs de kant van de weg plaatsen en verwittigde zijn garagist. Maar nog vooraleer die ter plaatse was, vatte het voertuig vuur. De brandweer kon niet verhinderen dat de bestelwagen grotendeels in de vlammen opging. Door de hitte raakte zelfs een stukje wegdek beschadigd. De chauffeur zelf bleef ongedeerd. Wellicht ligt een technisch defect onder de motorkap van de Renault aan de oorzaak van de brand. (LSI)