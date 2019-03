Een eigen muziekfestival bekostigen? Dat doe je met een donutverkoop! LBR

17u55 0 Poperinge De leerlingen en leerkrachten van de scholengemeenschap Bertinus Collectief organiseerden dinsdag een donutverkoop om hun eigen muziekfestival op 26 april te bekostigen. Een schot in de roos zo bleek. De 3000 donuts gingen bijna allemaal de deur uit.

StressFactor LIVE zet leerlingen en leerkrachten aan de slag om hun eigen muziekfestival in middelbare scholen te organiseren. De scholengemeenschap ‘Bertinus Collectief’ in Poperinge mag op vrijdag 26 april van 12 uur tot 16 uur het muziekfestival organiseren op het terrein van het Vrije Technische Instituut (VTI). Een donutverkoop werd dinsdag in alle deelnemende middelbare scholen georganiseerd om geld in het laatje te brengen. “De opbrengst van de donutverkoop zal gebruikt worden om het kostenplaatje van dit festival te drukken, want Stressfactor LIVE komt niet zomaar langs”, vertelt het kernteam van StressFactor LIVE.

De leerlingenraden van de verschillende middelbare scholen verkochten tijdens de pauze donuts op hun eigen campus. “In totaal werden 3168 donuts besteld bij Hanssens Bake & Food uit Oostende. De leerlingen vonden ze overheerlijk, want slechts in één campus werden niet alle donuts verkocht. In alle andere scholen was alles uitverkocht. Één donut kostte één euro en wie 2,5 euro betaalde kreeg 3 donuts. We willen vooral het totale kostenplaatje helpen bekostigen. Een specifiek bedrag hadden we niet in gedachten. Elke kleine bijdrage is welkom voor zo’n groot initiatief. Hoeveel euro er exact werd ingezameld weten we nog niet zeker, maar het wordt een mooi bedrag. Dat weten we wel zeker.”

StressFactor LIVE vindt plaats op vrijdag 26 april op het terrein van het VTI. “De voorbereiding is voornamelijk in handen van de leerlingenraden van de verschillende middelbare scholen. Het is een ware uitdaging om over alle scholen heen iets dergelijks georganiseerd te krijgen.”