Ecologisch op vakantie in Watou 'BERKENDAL' VOLLEDIG GEBOUWD MET DUURZAME MATERIALEN LAURIE BAILLIU

02u28 0 Michael Depestele Vakantiewoning Berkendal werd gebouwd volgens ecologische principes. Poperinge Vakantiewoning 'Berkendal' in Watou heeft de deuren geopend. Jan Langbeen en Katrien Descamps hebben bewust voor een ecologische bouw gekozen. "Leem en gerecupereerde bakstenen voor de muren, gerecycleerd hout voor de meubels, en het afvalwater wordt gezuiverd door een plantenveld."

Aan de rand van het Helleketelbos in de Stoppelweg in Watou ligt de nieuwe vakantiewoning 'Berkendal'. "Een schitterende ligging, tussen het grensdorp Abele en het pittoreske kunstdorp Watou. De vakantiewoning ligt ook langs het fietsnetwerk Westhoek en op het wandelnetwerk Hoppeland'", zeggen Jan Langbeen en Katrien Descamps, het koppel achter de vakantiewoning. Maar meer nog dan de ligging is het ecologische karakter van het vakantiehuis een extra troef. "We hadden al langer het idee om een ecologische vakantiewoning te openen. Het ecotoerisme zit echt in de lift, de aandacht ervoor wordt elke dag groter", vertelt Jan Langbeen. "We hebben gewerkt met inheemse houtsoorten, voor de muren hebben we gewerkt met leem. Leem komt uit de grond en wordt niet bewerkt. Het is ook vochtregulerend", vertelt Jan. "Bovendien wordt het afvalwater volledig biologisch gezuiverd door een plantenpercolatieveld. Zo'n veld kan je vergelijken met een rietveld. We hebben ook een eigen regenput. In het vakantiehuis gebruiken we zowel regenwater als stadswater."





Michael Depestele Peter Steen, Jan Langbeen, Katrien Descamps, schepen Jurgen Vanlerberghe, Sarah Langbeen en Lore Langbeen.

Later zonnepanelen

De vloerverwarming beneden en de muurverwarming wordt gestuurd door een warmtepomp, die de warmte uit de grond haalt. En dat is nog niet alles. Het meubilair is op maat gemaakt uit gerecycleerd steigerhout en de gevelbekleding bestaat uit gerecupereerde bakstenen. Zonnepanelen zijn er nog niet. "We weten nog niet hoeveel elektriciteit we zullen nodig hebben. Dat is nog even afwachten." De benedenverdieping bestaat uit een inkomhal, toilet, berging, open keuken, eetkamer en woonkamer. De bovenverdieping heeft zes slaapkamers en zes badkamers.Er is ook een terras en een grote tuin. "Elke kamer heeft een badkamer met toilet, douche en wastafel. Er zijn ook kamers waar een babybedje staat en er is één kamer met een balkon."





De prijzen

De vakantiewoning is geschikt voor groepen tot zestien personen en twee baby's. Vooraan zijn er zeven parkeerplaatsen. "De richtprijs is 1.100 euro voor een weekend. Het bedrag ligt in de lijn van andere vakantiewoningen in de streek. De boekingen lopen vlot binnen."