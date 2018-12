Dries lijdt aan een spierziekte en zamelt geld in voor lotgenoten Laurie Bailliu

06 december 2018

17u41 25 Poperinge Viva La Fiesta vzw uit Poperinge verkoopt snoep voor het goede doel. De vereniging zamelt geld in om onderzoeken en behandelingen van spierziekten te ondersteunen. Voorzitter Dries Delannoy lijdt zelf aan de spierziekte Strümpell Lorrain.

Voorzitter Dries Delannoy stampte Viva La Fiesta vzw uit de grond. “Sinds mijn 17de lijd ik aan de spierziekte Strümpell-Lorrain. Dit is een spastische ziekte in het zenuwstelstel. Dat werd echter pas op mijn 22ste ontdekt in het UZ Antwerpen. Die vijf jaar daarvoor heb ik vaak te horen gekregen dat mijn klachten tussen mijn oren zaten”, vertelt Dries. “Het heeft lang geduurd voor er een gepaste behandeling werd gevonden, maar nu zit ik al vijftien jaar met een Baclofenpomp. Die zit ingeplant in mijn buik en stuurt medicatie naar mijn ruggenmerg. Zonder die pomp zou ik een stijve plank zijn van mijn borstkas tot aan mijn tenen.”

Via zijn vereniging Viva La Fiesta vzw wil Dries mensen helpen die dezelfde lijdensweg moeten doorstaan. “De voorbije jaren hebben we verschillende evenementen georganiseerd om mensen met een spierziekte zoveel mogelijk te helpen. Als eindejaarsactie zijn we gestart met een snoepverkoop. Een zakje snoep kost vier euro. De opbrengst gaat naar onderzoeken en behandelingen van spierziekten. We vierden onlangs ons vijfjarig bestaan en hierdoor konden we drieduizend euro schenken aan rolstoeldansgroep Duo. In vijf jaar hebben we al vijftienduizend euro kunnen schenken aan onderzoeken en behandelingen.”

Vrijwillige giften kunnen gestort worden op BE13 0688 9741 6139 met vermelding ‘Steun’. Volg Viva La Fiesta op Facebook of stuur een mailtje naar dries@vzw-vivalafiesta.be voor meer info of vragen over spierziekten en acties.