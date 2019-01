Driekoningenviering in kerk Sint-Jan-ter-Biezen LBR

02 januari 2019

De hoogmis voor het feest van Driekoningen vindt plaats in de kerk van Sint-Jan-ter-Biezen op zondag 6 januari om 10.30 uur.

In de kerk Sint-Jan-den-Doper in Sint-Jan-ter-Biezen is er op zondag 6 januari, van 10.30 uur tot 11.30 uur, een hoogmis voor het feest van Driekoningen. Het dameskoor Cum Jubilo zal de muzikale omlijsting verzorgen. “Cum Jubilo is een gregoriaans koor bestaande uit elf dames met een verschillende achtergrond en leeftijd. Die diversiteit verleent de groep een eigen karakter en een eigen dynamiek”, zegt voorzitter Bernard Deheegher. In 2018 was het gregoriaans dameskoor uit Watou van de partij tijdens het driejaarlijks Internationaal Gregoriaans Festival van Watou.