Drie gewonden bij zware klap 02 juni 2018

02u52 0

Bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Frans Vlaanderenweg en het Abelestationsplein zijn gisterenvoormiddag drie gewonden gevallen. De Toyota Yaris van een bejaard koppel uit Poperinge reed in de richting van Frankrijk en kwam ter hoogte van Beershop Cuvelier in botsing met een Opel Zafira. De zware klap slingerde de Toyota van de 73-jarige automobilist en zijn 69-jarige echtgenote tien meter verder tegen een boom. De bestuurder raakte zwaargewond maar verkeerde niet in levensgevaar. Zijn passagier en de 21-jarige automobilist van de Opel liepen eerder lichte verwondingen op. (LSI)