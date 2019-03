Drie gewonden bij zware klap op kruispunt LSI

22 maart 2019

17u37

Bron: LSI 0 Poperinge Op het kruispunt van de Frans Vlaanderenweg en de Boescheepseweg in Abele (Poperinge) zijn vrijdagnamiddag rond 14.15 uur drie gewonden gevallen.

De MUG-heli landde in de buurt om de slachtoffers de eerste zorgen toe te dienen. De weg tussen Poperinge en Steenvoorde bleef enkele uren voor alle verkeer afgesloten. Een Mercedes reed op de hoofdweg richting Poperinge. Op het kruispunt werd de automobilist verrast door een Audi Q3 die de weg wou dwarsen. De Mercedes greep de Audi vol in de flank, tolde om de as en kwam pas meters verder tot stilstand. De Audi werd door de klap enkele meters verder tot in de berm gekatapulteerd. Een koppel uit de Audi en de automobilist van de Mercedes moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden. Dat gebeurde met ambulances nadat de MUG-heli voor de eerste zorgen had gezorgd. Beide auto’s zijn volledig verloren.