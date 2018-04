Doe mee met de Stappenclash 25 april 2018

02u31 0

Ook dit jaar neemt Poperinge het op tegen bijna 200 Vlaamse en Brusselse gemeenten tijdens de Stappenclash, die plaatsvindt van 1 tot 31 mei. De gemeente die na één maand de meeste stappen zette in haar categorie, is de grote winnaar. Poperinge haalde al tweemaal brons in de regionale strijd. Elke woensdag is er een prijzenpot voor de deelnemers en in het weekend zijn er speciale acties. De stad Poperinge loot bijboorbeeld tien Pop.kado-kaarten uit aan de deelnemers die zich registreren op www.10000stappen.be, zich lid maken van de groep 'Poperinge' en hun stappen registreren. Meer info op www.poperinge.be. (LBR)