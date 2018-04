Dochters Ginger stappen naar standbeeld 09 april 2018

02u36 0

De theaterwandeling en variété-avond 'Pops 17' heeft zijn deelnemers voor de laatste keer meegenomen naar het Poperinge van september 1917. Vijftien edities lang was de wandeling uitverkocht, maar Heemkring Aan de Schreve ziet de voorbereiding en organisatie niet meer zitten. Het hoogtepunt was het bezoek van de nog twee in leven zijnde dochters van Ginger op zaterdag. Eliane Cossey, bijnaam Ginger omwille van haar rode haarkleur, overleed in 1942, maar na de oorlog bleef ze een begrip bij de Britten. In 2015 werd op de Grote Markt van Poperinge een standbeeld opgericht ter herinnering aan Ginger. "De twee dochters kwamen speciaal vanuit Londen en Parijs om de tocht te kunnen meemaken", zegt Willy Tillie (75) van de Heemkring Aan de Schreve. (LBR)