Djody en Stijn doen gooi naar titel prins carnaval 31 januari 2018

02u56 0 Poperinge De nieuwe prins carnaval in Poperinge wordt op 24 februari verkozen. Kandidaten Stijn en Djody zullen de titel die avond in de wacht proberen te slepen.

Dit jaar strijden opnieuw twee kandidaten voor de titel van prins carnaval in Poperinge. De organiserende Orde van de Hommelknop stelt hen voor. Djody Ryckeghem (28) uit Orde van de Dubbeldeckers heeft als running-mate zijn broer Djeffry 'Tjepm' (25). Stijn Mareco krijgt steun van zijn running-mate Juliette Ruckebusch (26), allebei uit Orde van de Wietewoai'S. "Ik woon in Poperinge en ik ken het carnaval er vanbinnen en vanbuiten", vertelt Djody. "Ik heb bij de werkploeg gezeten van O.V.D. Hommelknop en ben daarna bij mijn eigen vereniging tweemaal running-mate geweest van een kandidaat. Ik hoorde van heel veel mensen dat ik zelf eens moest proberen om prins te worden. Ik wil het Poperings carnaval promoten in andere streken."





Plezier

Voor kandidaat Stijn betekent carnaval hoofdzakelijk plezier maken zonder zorgen. "Ik ben geboren in Poperinge. Ik woon nu wel in Izegem, maar ik voel me nog altijd een echte Keikop. Door tal van zaken ben ik nog steeds verbonden met de stad: mijn carnavalsvereniging O.V.D. Wietewoai'S, speelpleinwerking De Piepauw waar ik eindverantwoordelijke ben...", vertelt Stijn.





Voorzitter David Bamelis (32) van Orde van de Hommelknop is blij dat het imago rond het Poperingse carnaval beter is geworden. "Vroeger werd carnaval alleen gelinkt aan pinten zuipen en andere negatieve zaken. Nu is die visie veranderd en dat merken we echt. Tijdens de verkiezingsavond mogen we telkens een 700-tal toeschouwers verwelkomen." De verkiezing start op 24 februari om 20 uur in zaal Maeke Blyde. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en 6 euro aan de kassa en zijn verkrijgbaar bij de kandidaten. (LBR)