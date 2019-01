Discussie over schoonmoeder in de slaapkamer: man slaat partner in het gezicht Christophe Maertens

24 januari 2019

11u51 0 Poperinge Voor de rechter in Ieper staat een man terecht omdat hij in de slaapkamer zijn partner een slag in het gezicht gaf.

Op 2 november 2017 kwam het in de slaapkamer tot een incident tussen een man en zijn partner. Het voorval speelde zich af in een woning in Poperinge. Na een woordenwisseling kreeg de vrouw een zware vuistslag in haar gezicht. Het slachtoffer liep daarbij een neusfractuur op en moest naar de spoeddienst van het ziekenhuis. De openbare aanklager vordert op de rechtbank een straf met voorwaarden. De beklaagde heeft geen eerdere veroordelingen voor slagen en verwondingen, maar hij zou wel een paar feiten op zijn naam hebben staan. Wel is er blijkbaar nog een dossier tegen de man opgemaakt. Hij zegt dat er inderdaad een woordenwisseling was op het moment van de feiten. “Ik wou niet dat ze nog contact had met haar moeder, maar ik heb enkel geslagen om mij te verdedigen”, klonk het op de rechtbank. Vonnis op 28 februari.