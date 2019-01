Digitale aanvraag gratis rasterbord langs invalswegen LBR

08 januari 2019

Poperinge Promotie voor activiteiten van je vereniging kan je gratis doen via de rasterborden langs de invalswegen. Sinds kort kan de aanvraag digitaal gebeuren.

In en om het centrum van Poperinge bevinden zich zeven aankondigingsborden in metalen rasters. Ook in de deelgemeenten zijn er tien kleinere rasterborden. Verenigingen en organisatoren mogen zelf borden aanleveren om hier publiciteit op te maken voor hun evenementen.

Wie een rasterbord wil gebruiken, dient minimum één maand voor het evenement een reservatie-aanvraag in te dienen. Sinds kort kan die aanvraag digitaal ingediend worden via de link op de website van Stad Poperinge.

In het centrum Poperinge staan de rasterborden op volgende locaties:

- Begin Westvleterseweg

- Begin Westhoekweg

- Zuidlaan ter hoogte van Frans-Vlaanderenweg

- Zuidlaan ter hoogte van Duinkerkestraat

- Begin Bruggestraat

- Reningelstseweg ter hoogte van parking sportzone

- Begin Westouterstraat

De locaties in de deelgemeenten zijn:

- Krombeke: Bankelindeweg en Blasiusstraat

- Proven: Roesbruggestraat en Couthoflaan

- Watou: Douvieweg en Trappistenweg

- Reningelst: Parking Rookop en Baljuwstraat

- Roesbrugge

- Haringe

- Abele