Dierenasiel Poezewoef in Poperinge zit zonder personeel, “maar de dieren worden wel degelijk goed verzorgd” Nieuwe vaste medewerker kan vanaf maart aan de slag LBR

08 januari 2019

18u29 10 Poperinge “De dieren in asiel Poezewoef worden wel degelijk goed verzorgd. Ze krijgen eten, liefde en beweging van medewerkers van de technische dienst.” Dat staat te lezen op de Facebookpagina van dierenasiel Poezewoef in Poperinge. Er waren nogal wat geruchten ontstaan sinds het asiel zonder vaste medewerker kwam te zitten.

Dierenasiel Poezewoef op de Ouderdomseweg in Poperinge opende officieel de deuren op 4 oktober 2018, op Werelddierendag. Het asiel voor honden en katten is een samenwerking van Vleteren, Mesen, Heuvelland en Poperinge. De erkenning als dierenasiel was toen nog niet in orde en daarom konden er nog geen dieren opgevangen worden. Ondertussen werd ook al de vrijwilligerswerking op poten gezet en werd alles in orde gebracht om het erkenningsnummer aan te vragen.

De vaste medewerker gaf er halverwege december echter de brui aan, waardoor het asiel zonder vast perosneel kwam te zitten. De stadsdiensten moesten dus op zoek naar een vervanger. Die hebben ze ondertussen gevonden en hij is nu bezig aan zijn opzeg bij zijn vorige job. Vanaf maart kan hij aan de slag in het asiel. Tijdens de overbruggingsperiode volgen de medewerkers van de technische dienst alles op. “De honden die worden opgevangen, krijgen meermaals per dag eten, liefde, beweging en genegenheid van die medewerkers, ze komen dus niets te kort. We willen we graag wat begrip en geduld vragen van jullie. Het is makkelijk om kritiek te uiten als buitenstaander, maar weet dat iedereen die meewerkt aan Poezewoef zijn uiterste best doet.”