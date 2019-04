Dierenasiel Poezewoef heeft eindelijk erkenning beet LBR

02 april 2019

16u49 0 Poperinge Na een halfjaar heeft dierenasiel Poezewoef in Poperinge eindelijk zijn erkenning als dierenasiel op zak. Dit betekent dat de dieren nu ter adoptie kunnen gesteld worden.

Dierenasiel Poezewoef op de Ouderdomseweg opende 4 oktober 2018 en is een samenwerking van de gemeentes Vleteren, Mesen, Heuvelland en Poperinge. In oktober werd de erkenning als dierenasiel aangevraagd. Die is nu binnen. In afwachting van de erkenning ging de schuthokwerking voor verloren honden in het gebouw wel al van start. Zonder erkenning kon het asiel echter geen dieren ter adoptie afstaan. Daarom moest het samenwerken met dierenasiel Ganzeweide in Koksijde.

Op 25 maart werd de projectvereniging Dierenasiel Zuidelijke Westhoek door de overheid erkend als dierenasiel voor honden en katten. Dankzij die erkenning zal de asielwerking binnenkort van start kunnen gaan.

De vaste medewerker van het asiel besloot er halverwege december mee te stoppen. Tijdens de overbruggingsperiode werd alles opgevolgd door medewerkers van de technische dienst. Ondertussen is er een nieuwe medewerker aan de slag in het dierenasiel.