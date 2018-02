Diefstallen om drugs te betalen 23 februari 2018

02u39 0

Een 27-jarige man uit Houthulst werd door de rechter van Ieper veroordeeld tot 14 maanden cel en een geldboete van 600 euro voor verschillende diefstallen. Beide straffen zijn voor de helft voorwaardelijk. G.G. moest zich verantwoorden voor een tiental diefstallen en vier pogingen. De man pleegde de feiten, die onder meer in Menen, Poperinge, Wervik en Vleteren plaatsvonden, om zijn druggebruik te financieren. G. werd op 15 augustus bij de kraag gegrepen naar aanleiding van een diefstal in Houthulst. Daar bleken een fiets en enkele andere spullen gestolen te zijn. Op dat moment stond de man al geseind. De beklaagde verbleef tot 6 oktober in de cel, waarop hij onder voorwaarden werd vrijgelaten. Voor enkele feiten werd hij vrijgesproken, het grootste deel werd echter bewezen verklaard met een straf tot gevolg. (CMW)