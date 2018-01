Diefstal van kluis in De Loods 02u29 0

Op de rechtbank van Ieper staan vier jongeren terecht voor de diefstal van een kluis in jeugdzorginstelling De Loods in Loker. De vier zijn geen onbekenden voor de instelling en enkele van hen worden er nog altijd begeleid.





Vzw De Loods in Loker is een erkende organisatie voor bijzondere jeugdzorg. Er verblijven verschillende jongeren. Dat dat niet altijd makkelijk gaat, blijkt uit het feit dat vier van hen voor de Ieperse rechter moeten verschijnen. Op 14 januari 2017 sloegen enkele inbrekers een ruit in en gingen er met een kluis vandoor. Daarin zat onder andere 3.500 euro, geld van andere jongeren die in De Loods verbleven en geld van de vzw zelf. De buit werd verdeeld onder de vier inbrekers.





Na onderzoek werden ze ontmaskerd en het bleek om vier gasten te gaan die nog begeleid worden in De Loods of er ooit verbleven hebben. Het gaat om J.N. (20) uit Heuvelland, S.D. (21) en K.D. (23), beiden uit Poperinge en M.W. (22) uit Veurne. De openbare aanklager vraagt een straf met voorwaarden, terwijl de verdediging op opschorting of een werkstraf hoopt. De Loods stelde zich burgerlijke partij in de zaak. Vonnis op 19 februari. (CMW)