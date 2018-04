Diamant voor Elie en Marie-Louise 26 april 2018

Elie Bafcop en Marie-Louise Dedeyne huwden op 8 april 1953. Zij zijn inmiddels 65 jaar samen.





Beiden werden geboren in 1928, Marie-Louise in Waasten, Elie in Reningelst. Na een bezoek aan de Ieperse handelsfoor kwamen de twee elkaar "per ongeluk" tegen en sloeg de vonk over. Elie hield de winkel van koolstoven,mazoutkachels en gasradiatoren draaiende, terwijl Marie Louise zorgde voor hun drie kinderen. Ondertussen zijn er al vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Ze werden gehuldigd door het Poperings stadsbestuur.





(EFW)