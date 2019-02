Derde ‘Run for Laubia’ in De Lovie LBR

22 februari 2019

Op zondag 28 april organiseert De Lovie de derde editie van Run for Laubia. De afstanden zijn één kilometer (Kids Run), vijf kilometer en 10 miles. Het parcours is verhard en loopt door het kasteeldomein van De Lovie. In de voorbije editie mocht De Lovie zevenhonderd sportievelingen en heel wat supporters aan de zijlijn verwelkomen. De opbrengst van Run for Laubia zal besteed worden aan waterrecreatie op de vijver van het woonpark. Meer info op www.runforlaubia.be. Inschrijven op www.loopkalender.be.