Den Couter Festival met drie podia 16 april 2018

Dit weekend vond het jaarlijks Den Couter Festival plaats. "Vorig jaar vierden we op een spetterende manier onze twintigste verjaardag, maar ook dit jaar wilden we een evenwaardig festival op poten zetten", aldus de organisatoren.





Vrijdag werd het festival met een receptie op gang geschoten met daarop dj's van 1997 tot vandaag. Zaterdag kreeg eerst lokaal talent een kans, zoals de groep Infantile (foto), een trashmetalband. In totaal werden er drie podia gebruikt, waarop heel wat verschillende stijlen te horen waren. (CMW)