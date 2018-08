Deeltijds kunstonderwijs voor bewoners of leerlingen van De Lovie en De Pinker 29 augustus 2018

02u46 0 Poperinge Bewoners of leerlingen van De Lovie vzw en De Pinker vzw zullen in kleine groepen les kunnen volgen aan de stedelijke kunstacademie, want de stad en de vzw's gaan samenwerken.

De Lovie vzw uit Poperinge ondersteunt jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap en De Pinker vzw is de buso-school van De Lovie. De stad en de vzw's gaan samenwerken voor de organisatie van deeltijds kunstonderwijs voor personen met een beperking. Op die manier krijgen zij meer kansen om zich artistiek te ontwikkelen. "Bewoners of leerlingen van De Lovie vzw en De Pinker vzw zullen les volgen aan de stedelijke kunstacademie in kleine groepen. We hebben de verwachting van een 15-tal leerlingen gehaald. Het aanbod bestaat uit muziekatelier en groepsmusiceren, woordlab en grafiek-kunst. De lessen muziek en woord zijn lessen die aanvankelijk in beperkte groep doorgaan. Er wordt per schooljaar gewerkt en de uren hangen af van het aantal leerlingen", vertelt schepen Loes Vandromme (CD&V). Gemeenteraadslid Jan Van Bruwaene (N-VA) heeft bedenkingen bij de samenwerking. "Dit gaat om mensen met een beperking. Er moet een goede opvolging zijn. Is er begeleiding voor de leerkrachten?", klinkt het bij Van Bruwaene. "We laten de leerkrachten niet aan hun lot over. Ze worden goed begeleid", verzekert schepen Vandromme. De gemeenteraad keurde een overeenkomst met beide vzw's goed. De kunstacademie paste in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs ook haar schoolreglement en de overeenkomsten met Lo-Reninge en Vleteren aan. (LBR)