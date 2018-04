Deelnemers maskerade vallen in de prijzen 17 april 2018

De maskerade tijdens het carnavalsweekend werd opnieuw gekoppeld aan een wedstrijd. De winnaars, binnen de categorieën solo, duo/trio en groepen, werden op 5 april bekend gemaakt. In elke reeks kregen de top 3 van de jury en de top 3 van Facebook een prijs overhandigd. Onder andere 'gif mo wind', 'the party dj's' en 'look o look' vielen in de prijzen. Café St. Georges werd verkozen tot carnavalscafé van dit jaar. Tijdens deze editie van het maschjer'n waren er 30 maskers meer dan vorig jaar.





(LBR)