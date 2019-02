De Zonnegloed verwelkomt kerkuilen en leguaan LBR

15 februari 2019

16u21 0 Poperinge Het Natuurhulpcentrum (NHC) in het Limburgse Opglabbeek heeft dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren enkele nieuwe dieren bezorgd. Het gaat om drie kerkuilen en een leguaan.

Kerkuilen Strigo, Bundi en Bagoly en leguaan Leo verblijven sinds kort in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren. “De kerkuilen werden ontdekt bij een particulier die ze in een kleine vuile kattenbench hield”, vertelt verantwoordelijke Karel Ackaert. “Leguaan Leo is het resultaat van een particulier die een impulsieve aankoop deed en niet goed wist hoeveel tijd en aandacht deze dieren nodig hebben. Leo heeft enkele bijzonder kenmerken. Zijn staart is gespleten en hij mist een nagel aan de rechter voorpoot en de linker achterpoot. Zoals bij sommige van onze dieren is er weinig geweten over de voorgeschiedenis, maar ze krijgen nu alvast de verzorging en aandacht die ze verdienen.”