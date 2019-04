De Westhoekrunners lopen in Spa voor Think Pink en MS-Liga LBR

03 april 2019

20u06 0 Poperinge Vijf vrienden uit de Westhoek lopen dit jaar The Longest Day in Spa. Dit is hun manier om geld in te zamelen voor Think Pink en de MS-Liga. Westhoekrunner Filip kreeg vorig jaar zelf de diagnose MS.

In 2018 namen de Westhoekrunners deel aan ‘Samen lopen tegen Kanker’, een 100 kilometer run tegen kanker. Dit jaar wagen ze zich aan The Longest Day in Spa. “De 100 km voor Kom op tegen Kanker was een heel mooie uitdaging, maar dit jaar wilden we eens iets anders doen. Na wat zoekwerk kwamen we uit bij The Longest Day, 27 kilometer wandelen en 50 kilometer lopen”, zegt Günther Vanlerberghe van de Westhoekrunners.

Vijf vrienden uit de Westhoek gaan de uitdaging aan op zaterdag 15 juni. Thomas Bervoet, Jan Penet, Filip Vanspranghe, Francois Geerlandt en Günther Vanlerberghe hebben zich ingeschreven voor het loopevenement. “Tijdens The Longest Day kan iedereen naar eigen vermogen een afstand afleggen. Belangrijk was ook dat Filip, zelf MS-patiënt kon deelnemen. Bij de 100 kilometer run was dat moeilijk. Francois, Filip en ik gaan elk 27 km wandelen op een voor 85 % onverhard parcours met redelijk wat hoogtemeters. Jan en Thomas gaan de uitdaging aan om 50 km te lopen. Het idee om deel te nemen, is eigenlijk het vervolg van een traditionele oudejaarsavond weddenschap. Twee jaar terug daagden we elkaar uit om de McBride te lopen. Vorig jaar wensten we daar een vervolg aan te breien met de 100 kilometer, wat ook meteen wat geld in het laatje bracht voor het goede doel. Dit jaar dus The Longest Day. Naast de sportieve uitdaging is er nog een extra stimulans. We lopen namelijk voor twee goede doelen”, legt Günther uit.

Think Pink en MS-Liga

In de eerste plaats steunen ze Think Pink. In navolging van vorig jaar hopen ze een mooie donatie te kunnen doen aan Kom op tegen Kanker. Nieuw dit jaar is dat de Westhoekrunners ook een gift willen doen aan de MS-Liga. “Vorig jaar kreeg Filip tijdens de voorbereiding voor de 100 kilometer de diagnose dat hij MS-patiënt was. Dat was een harde noot om kraken en Filip kon uiteindelijk niet deelnemen aan de 100 kilometer door zijn ziekte. We wilden uiteraard dit jaar opnieuw iets doen voor een goed doel, maar er was één extra en belangrijke voorwaarde. Filip moest kunnen deelnemen. Zo kwamen we dus uit bij The Longest Day tvv Think Pink. We wilden zeker ons duitje in het zakje doen voor Think Pink, maar het leek ons niet meer dan logisch dat we ook voor de MS-Liga geld zouden inzamelen”, klinkt het bij Günther.

“Eind 2017 was ik in volle voorbereiding voor de ‘100km KOTK’. De bedoeling was om de 20 kilometer te lopen. In enkele dagen tijd werd mijn zicht veel minder en zag ik plots alles dubbel”, vertelt Filip Vanspranghe. “Via bezoek een bezoek aan de huisarts, oogarts en tal van onderzoeken werd ik doorverwezen naar de neuroloog. Extra onderzoeken werden uitgevoerd en kreeg ik de diagnose Multiple Sclerose. De uitdaging voor die 100 kilometer moest ik opbergen. Tijdens oudejaarsavond zoeken we steeds naar een sportieve uitdaging voor het komende jaar. Gunther en Thomas kwamen op het idee iets voor de Vlaamse MS-liga te organiseren. Van het een kwam het ander. Eigenlijk is MS een ziekte die minder in het daglicht komt. Mijn steentje als MS-patiënt kunnen bijdragen doet me wel iets..”, zegt Filip.

Wandel en loop

De voorbereidingen voor The Longest Day in juni zijn volop bezig. “Jan en Thomas zullen de 50 kilometers lopen. Ze zijn wel wat afstand gewoon, maar het onverhard parcours en de hoogtemeters zijn toch onbekende factoren. Filip, François en mezelf wandelen de 27 km. De voorbereiding loopt ook hier voorspoedig.” Vorig jaar kon de groep 4.700 euro schenken aan Kom op tegen Kanker. “Het zou mooi zijn als we dit jaar de kaap van 5000 euro kunnen overschrijden. Meer mag uiteraard altijd”, lacht Günther.

Op vrijdag 26 april organiseren de Westhoekrunners een kaas- en wijnavond. Kaarten en info zijn te verkrijgen via gunther.vanlerberghe@gmail.com of bij de lopers zelf. Je kan de groep ook via Facebook volgen. Wie Thomas, Jan, Filip, François en Günther wil steunen kan dit ook via een gift op het rekeningnummer van de MS-Liga BE97 0000 0001 4649 met vermelding ‘Westhoekrunners”’ of voor Think Pink via https://www.think-pink.be/nl/acties/et/et/1803. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.