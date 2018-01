De Westhoek aan beide zijden van de schreve 02u40 0

Wat bindt ons en wat is specifiek voor elk van de kanten van de schreve? Historicus en auteur Jan Yperman ging op zoek en deelt op maandag 29 januari 2018 zijn antwoorden. De Franse Westhoek maakte eeuwenlang deel uit van het graafschap Vlaanderen. Tot de komst van Lodewijk XIV was er geen sprake van een grens. In 1713, met de Vrede van Utrecht, kwamen er nieuwe machtsverhoudingen in Europa en werd de scheiding tussen Frans- en West-Vlaanderen officieel. De nieuwe staatsgrens werd ook vlug een economische grens en op vlak van taal ging elk zijn eigen weg. De Europese binnengrenzen zijn ondertussen al 25 jaar open. Jan Yperman schetst met behulp van voorbeelden op vlak van cultuur en erfgoed de gelijkenissen en verschillen tussen Frans- en West-Vlaanderen, vroeger en nu. Zijn bevindingen deelt hij op maandag 29 januari vanaf 19.30 uur in de Poperingse bibliotheek. Een ticket kost 3 euro. Reserven of meer informatie is mogelijk via 059/50.39.52 of oostende@vormingplus.be. (LBR)