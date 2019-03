De Westerbie in feeststemming LBR

05 maart 2019

16u07 0 Poperinge Op zaterdag 2 maart kwamen de imkers van Poperinge en omliggende samen voor hun jaarlijks imkersfeest.

Vorig jaar was een goed bijenjaar dat vertelde de voorzitter. Dit jaar organiseert de vereniging terug een cursus voor beginners, 45 geïnteresseerden schreven zich in. Op 30 maart zal de vereniging ook aanwezig zijn op de zevende West-Vlaamse Plantendag in de Vrije School Haverlo in Assebroek. De volgende bijeenkomst voor de leden van de vereniging gaat door op Paasmaandag 23 april om 9.30 uur in de Schipvaarthoeve. Ook wordt er dit jaar terug een imkersreis georganiseerd. Deze zal doorgaan op zaterdag 6 juli. De voorzitter wist ook te vertellen dat het bestuur terug larfjes zal voorzien aan de leden om op deze manier de bijenstanden van goede koninginnen te voorzien. Ook een barbeque staat in de zomer op de activiteitenlijst van de vereniging.