De vrouw in de komische film 1910 - 1930 07 maart 2018

02u36 0

Bestuurslid Stefaan Cossey van de Heemkring aan de Schreve heeft de volledige vrouwenhistorie onder de loep genomen. Van zodra de bioscoop aan zijn opmars begon, was de komische film een vanzelfsprekend kassucces. Sommige actrices waren toen wereldberoemd, maar zijn ondertussen vergeten. Wie waren deze actrices? Op vrijdag 9 maart om 20 uur in zaal Oud-Vlaenderen ontdek je alles. Niet-leden betalen 5 euro en gewone leden 3 euro. Per gezin is er één gratis ticket voor steunende leden en twee gratis kaartjes per gezin voor ereleden. (LBR)