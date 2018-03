De Volksvreugd brengt filmmuziek tijdens Movienight 13 maart 2018

De muzikanten van De Volksvreugd Proven brengen samen met een gelegenheidskoor van kinderen filmmuziek tijdens hun filmconcert 'Movienight'. Het Provens Jeugdorkest onder leiding van Pieter Meersseman bijt de spits af. Het trommelkorps doet ook mee. Harmoniedirigent Lorenzo Tuytens presenteert de muziek uit een hele resem bekende films. De muzikanten spelen nummers uit Kung Fu Panda, The Notebook, Frozen en Iron Man 3. Ook The Lone Ranger, The Last of the Mohicans, The Mask of Zorro en De Kleine Zeemeermin komen aan bod. Movienight kun je beleven op zaterdag 7 april om 19 uur in zaal Onze-Lieve-Vrouwe instituut, ingang via Boeschepestraat in Poperinge. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro en 5 euro voor kinderen. Tickets zijn verkrijgbaar via tickets@volksvreugd.be of bij alle muzikanten. Aan de deur betaal je 12 euro. (LBR)