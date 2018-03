De top vijf van Kristel 09 maart 2018

Een favoriet bier noemen, is voor Kristel geen gemakkelijke opgave.





"De smaak beoordelen hangt af van het moment, waar je het drinkt en met wie je het drinkt. Als Poperingenaar is Hommelbier mijn favoriet. Het werd speciaal gebrouwen voor de driejaarlijkse Hoppefeesten in Poperinge. Een lichte citrussmaak, sinaasappel en pompelmoes, hoppig en een honingzachte afdronk. Zeer lekker bij rillete of potjesvlees."





Ook Pannepot Reserva en Duvel kunnen Kristel bekoren. Een andere favoriet is Geuze Mariage Parfait. "Ideaal als aperitief met zijn droge en zure smaak. Het water komt me nu al in de mond", lacht Kristel.





"De Tripel Plukker is een bier van hoge gisting met nagisting op de fles. Een zoete aanzet die overgaat in de smaak van rijp fruit, zachte afdronk en lichte nabitterheid."





(LBR)