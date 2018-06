De Speelvleugel officieel geopend 26 juni 2018

De Speelvleugel, de nieuwe uitvalsbasis voor de speelpleinwerking in de Doornstraat, is vrijdag officieel geopend door burgemeester Christof Dejaegher en schepen van Jeugd Ben Desmyter.





De nieuwbouw ligt op de voormalige Gaselwestsite in de Doornstraat 27. Vanaf de parking van de Maeke Blyde is er een voetganger- en fietsendoorsteek. De Speelvelugel sluit aan op het speeldomein van De Piepauw en wordt de uitvalsbasis voor de speelpleinwerking. De nieuwbouw wordt het hoofdkwartier voor de monitoren van de speelpleinwerking en ook studentenclub Moeder Bladluis krijgt er een vaste stek. Op vrijdagavond gebruikt de Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia de zaal. Op andere dagen kunnen Poperingse verenigingen het gebouw huren voor ledenactiviteiten. 'De Speelveugel' werd als naam gekozen door de inwoners van Poperinge. (LBR)