De nieuwe bibwebsite is online LBR

20 februari 2019

17u53 0 Poperinge De nieuwe bibwebsite is online en zit in een volledig nieuw jasje.

De website, de catalogus en MijnBib werd ondergebracht onder één dak. Het is nu de ideale plek om alles over de bib(collectie) en je eigen ontleningen te weten te komen. De ondersteuning van smartphones en tablets is een van de belangrijkste vernieuwingen op de site. De catalogus op de website kreeg een update. Zo kan je sneller zien of een werk uitgeleend is. Zoeken kan nu sneller via het zoekveld op de homepagina van de website. ‘Mijn Bib’ werd ook geïntegreerd in de bibwebsite. Met de tool kun je niet alleen je eigen ontleningen en reservaties beheren en verlengen. De lidkaarten van familieleden, zoals je kinderen zal je ook kunnen koppelen. Een overzicht van alle bibliotheekmaterialen in huis zal snel opgevraagd kunnen worden. Surf naar poperinge.bibliotheek.be en ontdek zelf de nieuwe website.