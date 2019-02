De Mens met Poperingenaar en MIA-winnaar David Poltrock op Marktrock

LBR

13 februari 2019

15u42 0 Poperinge De organisatie van Marktrock Poperinge heeft opnieuw een artiest bekend gemaakt die er op zaterdag 31 augustus zal bij zijn. De Mens zal van de partij zijn met Poperingenaar en MIA-winnaar David Poltrock.

De Mens bestaat dit jaar 27 jaar. De band rond Frank Vander linden - bekend van de hits Irene, Lachen en mooi zijn en Sex verandert alles - is levendiger en energieker dan ooit. Aan hun respectabel repertoire hebben ze vorig jaar nog het album ‘24' toegevoegd. De Mens heeft onder andere Poperingenaar David Poltrock in de rangen. In 2017 werd de muzikant nog uitgeroepen tot ‘Cultureel Ambassadeur’ van de stad Poperinge en dit jaar werd Poltrock nog beloond met een MIA voor ‘Beste Muzikant’.